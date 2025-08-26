Татарстанский нефтегазохимический форум уже собрал около 5 тысяч посетителей

Для участия в выставке Kazan Oil, Gas&Chemistry привлекли 200 компаний

Фото: Артем Дергунов

Татарстанский нефтегазохимический форум, который начал работу буквально несколько часов назад, уже собрал около 5 тысяч посетителей. Об этом в интервью выездной редакции заявил первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев.

— Возможно, такой серьезный кумулятивный эффект вызван тем, что мы параллельно с Kazan Oil, Gas&Chemistry впервые проводим «Дрон Экспо», — объяснил он.

Что касается выставки Kazan Oil, Gas&Chemistry, то на нее привлекли более 200 компаний:

— Это, безусловно, прекрасный результат. Мы будем продолжать развивать это направление. Уже сейчас видим хороший отклик от участников и уверены, что многие из них примут решение участвовать на будущий год, — подытожил Игорь Астафьев.

Дарья Пинегина