Конференция для инженеров и проектировщиков пройдёт в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

10 сентября в Казани пройдёт тематическое мероприятие для инженеров и проектировщиков систем водоснабжения, водоотведения и пожаротушения из серии FLAMAX BUSINESS (0+). Со-организатором конференции стало производственное предприятие FLAMAX. Помимо него, на площадке выступят представители трех технологичных брендов — компания СЛТ Аква, производитель насосного оборудования CNP и первый отраслевой маркет-плейс пожарного оборудования FLAMAX.SHOP.

Как рассказал генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин, FLAMAX BUSINESS востребован в Татарстане и уже зарекомендовал себя с положительной стороны в профессиональном сообществе.

«В Казани проходит большое количество мероприятий, но технические специалисты незаслуженно обделены вниманием. На нашей площадке мы постарались создать комфортные условия для живого диалога поставщиков и представителей конечных выгодоприобретателей. В фокусе внимания специалистов будут современные технологии и решения для промышленных и инфраструктурных объектов, такие как сборные стальные резервуары для хранения воды FLAMAX, которые мы производим в Татарстане».

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация. Больше информации на сайте компании в разделе FLAMAX BUSINESS.

