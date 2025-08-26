Samsung начнет предустановку мессенджера Max на устройства в России с 1 сентября

С 1 сентября южнокорейская компания Samsung начнет предустанавливать российский мессенджер Max на свои смартфоны и планшеты, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли. Это решение связано с планами правительства России, которое ранее объявило, что Max заменит VK-мессенджер в списке обязательных приложений для новых устройств.

По информации источников, китайские производители, такие как Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix, также готовы поддержать инициативу, хотя пока не предоставили официальных подтверждений. Один из собеседников ТАСС отметил, что бренды «обещают очень постараться, чтобы все сделать».

Существует два возможных способа предустановки Max на устройства: через обновления или при активации устройства с российской SIM-картой.

Max представляет собой российскую цифровую платформу, предлагающую пользователям мессенджер с возможностями аудио— и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений и денежных переводов. Платформа также включает мини-приложения и чат-боты для решения повседневных задач.

Samsung и операторы МТС, «Билайн» и «Мегафон» пока отказались комментировать данную информацию.

Напомним, что российская цифровая платформа MAX объявила о новой возможности для пользователей: теперь записаться на прием к врачу можно будет непосредственно через мессенджер.



