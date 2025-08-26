Samsung начнет предустановку мессенджера Max на устройства в России с 1 сентября
По информации источников, китайские производители, такие как Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix, также готовы поддержать инициативу
С 1 сентября южнокорейская компания Samsung начнет предустанавливать российский мессенджер Max на свои смартфоны и планшеты, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли. Это решение связано с планами правительства России, которое ранее объявило, что Max заменит VK-мессенджер в списке обязательных приложений для новых устройств.
По информации источников, китайские производители, такие как Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix, также готовы поддержать инициативу, хотя пока не предоставили официальных подтверждений. Один из собеседников ТАСС отметил, что бренды «обещают очень постараться, чтобы все сделать».
- Существует два возможных способа предустановки Max на устройства: через обновления или при активации устройства с российской SIM-картой.
Max представляет собой российскую цифровую платформу, предлагающую пользователям мессенджер с возможностями аудио— и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений и денежных переводов. Платформа также включает мини-приложения и чат-боты для решения повседневных задач.
- Samsung и операторы МТС, «Билайн» и «Мегафон» пока отказались комментировать данную информацию.
Напомним, что российская цифровая платформа MAX объявила о новой возможности для пользователей: теперь записаться на прием к врачу можно будет непосредственно через мессенджер.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».