Россияне смогут записываться к врачу через мессенджер MAX

Новые клиники смогут создать бизнес-аккаунт в MAX с галочкой подтверждения

Фото: Динар Фатыхов

Российская цифровая платформа MAX объявила о новой возможности для пользователей: теперь записаться на прием к врачу можно будет непосредственно через мессенджер.



— Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение МAX. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение, — говорится в официальном релизе платформы.

Функционал записи на прием через MAX будет доступен для клиник, уже использующих SQNS. Для авторизации достаточно будет подключить свой аккаунт. Новые клиники смогут создать бизнес-аккаунт в MAX с галочкой подтверждения.



С 1 сентября мессенджер Max войдет в перечень программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году.

Рената Валеева