«Вопрос исчерпан»: Ларионов отреагировал на слухи об уходе Карпухина из СКА

Тренер не рассматривает защитника в качестве игрока основного состава

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на слухи о возможном уходе защитника Ильи Карпухина. Ранее хоккеист был переведен в фарм-клуб с целью обмена в другую команду.

Ларионов не рассматривает Карпухина в качестве игрока основного состава СКА.

— Кого? У нас такого игрока нет. Его не было в составе с первого дня. Вопрос исчерпан, — заявил Ларионов после игры с «Ак Барсом».

СКА проиграл «Ак Барсу (2:3 ОТ) в стартовом матче на турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. В среду питерцы сыграют против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Основным кандидатом на подписание Карпухина из СКА является «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин