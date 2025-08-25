«Вопрос исчерпан»: Ларионов отреагировал на слухи об уходе Карпухина из СКА
Тренер не рассматривает защитника в качестве игрока основного состава
Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на слухи о возможном уходе защитника Ильи Карпухина. Ранее хоккеист был переведен в фарм-клуб с целью обмена в другую команду.
Ларионов не рассматривает Карпухина в качестве игрока основного состава СКА.
— Кого? У нас такого игрока нет. Его не было в составе с первого дня. Вопрос исчерпан, — заявил Ларионов после игры с «Ак Барсом».
СКА проиграл «Ак Барсу (2:3 ОТ) в стартовом матче на турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. В среду питерцы сыграют против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.
Основным кандидатом на подписание Карпухина из СКА является «Ак Барс».
