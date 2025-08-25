RT опровергло госпитализацию Антонова с «Новой волны» в Казани
Собеседник «Реального времени» также подтвердил, что в больницы города артист не поступал
RT опровергло госпитализацию певца Юрия Антонова с «Новой волны» в Казани. Ранее информацию об этом распространили в телеграм-каналах.
Сообщалось, якобы артисту стало плохо за кулисами перед выступлением.
Собеседник «Реального времени» в системе здравоохранения также подтвердил, что в больницы Казани Антонов не поступал.
— Где они это берут эти желтушные СМИ? С ним все нормально, никуда его не увозили никакие скорые, — рассказал концертный директор Антонова Олег Давыдов в беседе с RT.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».