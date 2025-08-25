Гатиятулин высказался о возможном обмене Князева и Журавлева из «Ак Барса»

В казанской команде перебор квалифицированных защитников

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал слухи о возможном обмене защитников Артемия Князева и Даниила Журавлева. Игроки не приняли участия в матче с СКА (3:2 ОТ) на турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге.

— У ребят контракты с «Ак Барсом», они готовятся к матчам. Артемий еще в Альметьевске получил травму, но они оба с командой, — сказал Гатиятулин.

Ранее в СМИ появилась новость о скором подписании в «Ак Барс» защитника СКА Ильи Карпухина. В случае его появления клуб может расстаться с Князевым и Журавлевым.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 26 августа в Санкт-Петербурге против «Автомобилиста». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин