МВД задержало подозреваемых в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области

По версии следствия, они похитили более 251 млн рублей

Фото: Реальное время

Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Уголовное дело возбудили в феврале 2025 года. Должностные лица из правительства Белгородской области и ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» обвиняются в хищениях денежных средств, выделенных из федерального бюджета на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной.

По версии следствия, бывший начальник Управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев совершили растрату. Они похитили более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений — тетраэдров, установленных на границе с Украиной.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что указания о закупке и согласовании с Минобороной России тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова. Он занимал должность заместителя губернатора по строительству Белгородской области. Лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки по этому направлению деятельности.

Следком Росси возбудил четыре уголовных дела в отношении Базарова и других. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство.

Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайствами об избрании Владимиру Базарову и другим лицам мер пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование хищений бюджетных средств, выделенных на строительство сооружений на границе Белгородской области с Украиной, продолжается. Устанавливаются все соучастники противоправной деятельности.



Напомним, Базарова задержали сегодня утром в Курске.

Елизавета Пуншева