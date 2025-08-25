Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова задержали по делу из Белгородской области

Базарова задержали в связи с делом о хищении 1 млрд рублей, выделенных на укрепления в районе Белгорода

Фото: взято из социальной сети Вконтакте

В Курске задержан врио заместителя губернатора Владимир Базаров. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании правительства региона, пишет ТАСС.

По словам Хинштейна, задержание связано с работой Базарова в Белгородской области, где он ранее занимал должность заместителя губернатора по строительству. В настоящее время проводятся следственные действия.

Хинштейн выразил уверенность в объективности расследования: «Никаких оценок давать не готов, тем более что речь идет о ситуации в другом регионе». Он также подчеркнул важность соблюдения закона: «Это еще один для нас знак того, как важно четко соблюдать требования закона, и о том, что никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции».

По данным источника ТАСС, Базарова задержали в связи с делом о хищении 1 млрд рублей, выделенных на укрепления в районе Белгорода.

Анастасия Фартыгина