Новости общества

22:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вуди Аллена внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

20:52, 25.08.2025

Режиссер участвует в Московской неделе кино

Вуди Аллена внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Скриншот с сайта The Hollywood Reporter

Американского кинорежиссера Вуди Аллена внесли в список украинского сайта «Миротворец»* за «антиукраинскую позицию и работу против суверенитета страны». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале.

В частности, Аллену вменяют «публичную поддержку российской агрессии».

Напомним, режиссер участвует в Московской неделе кино.

Елизавета Пуншева
Справка

* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также