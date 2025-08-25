Вуди Аллена внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*
Режиссер участвует в Московской неделе кино
Американского кинорежиссера Вуди Аллена внесли в список украинского сайта «Миротворец»* за «антиукраинскую позицию и работу против суверенитета страны». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале.
В частности, Аллену вменяют «публичную поддержку российской агрессии».
Напомним, режиссер участвует в Московской неделе кино.
Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».