Кинорежиссер Вуди Аллен примет участие в Московской неделе кино

Аллен выступит по видеосвязи, а сессию под названием «Легенды мирового кинематографа» будет модерировать российский режиссер Федор Бондарчук

Американский кинорежиссер Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино, которая пройдет 24 и 25 августа в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба проекта. Аллен выступит по видеосвязи, а сессию под названием «Легенды мирового кинематографа» будет модерировать российский режиссер Федор Бондарчук, пишет ТАСС.

Лекция, запланированная на 24 августа в 17:00 по московскому времени, обещает разговор о кино, жизни и вдохновении.

— Атмосфера доверительного диалога позволит прикоснуться ко внутреннему миру режиссера, — говорится на сайте мероприятия.

В этом году Московская международная неделя кино соберет более 80 зарубежных гостей из 20 стран, включая Китай, Индию и Бразилию. Среди участников — сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. Программа также включает панельные дискуссии и круглые столы, на которых будут обсуждаться механизмы международного сотрудничества в киноиндустрии.

Вуди Аллен — известный режиссер и сценарист, обладатель четырех «Оскаров», автор таких фильмов, как «Энни Холл» и «Полночь в Париже». Московская неделя кино пройдет с 23 по 27 августа и предложит зрителям кинопоказы, автограф-сессии и аукцион кинореквизита.



Анастасия Фартыгина