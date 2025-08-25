Скончался «Почетный гражданин Казани» Урал Закиров

Мэрия города принесла свои соболезнования

Скончался «Почетный гражданин Казани», доктор физико-математических наук Урал Закиров. Об этом сообщила мэрия города.

— Урал Нуриевич — уважаемый житель нашего города, внесший существенный вклад в развитие фундаментальной науки и отечественной космонавтики. Он был в числе инженеров, проектировавших первый пилотируемый спутник, участвовал в создании и запуске космического корабля «Восток», на котором совершен первый полет человека в космос. На протяжении многих лет Урал Нуриевич вел научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность, способствовал привлечению молодежи в аэрокосмическую отрасль, — отмечается в публикации.

В пресс-службе мэрии принесли соболезнования родным и близким.

Закиров родился в 1933 году. Окончил Высшее инженерно-авиационное училище ВВС им. Ворошилова (Рига, 1957), МГУ (1966).

Елизавета Пуншева