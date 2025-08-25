Краснов стал единственным кандидатом на должность председателя Верховного суда России

Прием заявок окончен

Прием заявок на должность председателя Верховного суда России закончен. Генпрокурор Игорь Краснов стал единственным претендентом, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей страны.

— Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации окончен прием заявлений на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации. На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича — генерального прокурора Российской Федерации, — сказано в сообщении.

В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и представляет заключение президенту России. Далее проверка идет уже в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.

Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.

Напомним, о выдвижении Краснова в кандидаты стало известно сегодня днем. При этом ранее сообщалось, что «наиболее очевидной» кандидатурой на должность является глава Следкома России Александр Бастрыкин. Однако официально о его выдвижении не заявлялось.

Елизавета Пуншева