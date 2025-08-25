Генпрокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда

Заявления от кандидатов принимаются последний день

Генпрокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда страны. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей России Николай Тимошин.

Напомним, также среди кандидатов — председатель Следкома России Александр Бастрыкин. По словам одного из источников, кандидатура Бастрыкина является «наиболее очевидной», учитывая скорое завершение срока его полномочий на посту главы СКР, который был продлен указом президента Владимира Путина до 27 августа 2025 года.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в конце июля объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда России. Заявления от кандидатов принимаются до 25 августа 2025 года.

Необходимость в назначении нового председателя ВС возникла в связи со смертью 22 июля после продолжительной болезни Ирины Подносовой, занимавшей этот пост.

Елизавета Пуншева