Земфира* погасила долги после взыскания московского суда
Исполнительное производство закрыто
В отношении певицы Земфиры* закрыли исполнительное производство в результате погашения долгов. Это следует из судебных и других материалов.
В июне прошлого года мировой суд Хорошевского района Москвы обязал Земфиру* выплатить задолженность за неоплаченные коммунальные услуги.
— Мировой судья судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы вынес решение о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с Рамазановой Земфиры*, — сообщается в пресс-службе суда.
Ранее в СМИ появилась информация, что приставы хотят взыскать с нее 11 тыс. руб. за неоплату штрафов, а также более 200 тыс. рублей по ЖКХ.
Справка
* Включена Министерством юстиции России в список иностранных агентов.
