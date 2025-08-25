Земфира* погасила долги после взыскания московского суда

Исполнительное производство закрыто

Фото: Артем Дергунов

В отношении певицы Земфиры* закрыли исполнительное производство в результате погашения долгов. Это следует из судебных и других материалов.

В июне прошлого года мировой суд Хорошевского района Москвы обязал Земфиру* выплатить задолженность за неоплаченные коммунальные услуги.

— Мировой судья судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы вынес решение о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с Рамазановой Земфиры*, — сообщается в пресс-службе суда.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что приставы хотят взыскать с нее 11 тыс. руб. за неоплату штрафов, а также более 200 тыс. рублей по ЖКХ.

Елизавета Пуншева