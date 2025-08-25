На Солнце произошла самая крупная с конца июня вспышка

Максимум излучения зарегистрирован в 08:24 по Москве

Фото: Динар Фатыхов

На Солнце произошла самая крупная с конца июня вспышка. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.



— На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к четвертой категории по современной пятибалльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08:24 по Москве, — говорится в публикации.

По словам ученых, вспышка произошла на фоне резкого усиления активности Солнца. Это связано с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных центров, которые произвели очень сильные выбросы плазмы. Но последняя вспышка не должна создать рисков для Земли, добавили в лаборатории.

В начале августа, после полуторамесячного перерыва, на Солнце произошло несколько вспышек класса М. Наиболее мощная из них до сегодняшнего дня достигла балла M4.4.

Елизавета Пуншева