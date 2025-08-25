На Солнце произошла самая крупная с конца июня вспышка
Максимум излучения зарегистрирован в 08:24 по Москве
На Солнце произошла самая крупная с конца июня вспышка. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
— На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к четвертой категории по современной пятибалльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08:24 по Москве, — говорится в публикации.
По словам ученых, вспышка произошла на фоне резкого усиления активности Солнца. Это связано с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных центров, которые произвели очень сильные выбросы плазмы. Но последняя вспышка не должна создать рисков для Земли, добавили в лаборатории.
В начале августа, после полуторамесячного перерыва, на Солнце произошло несколько вспышек класса М. Наиболее мощная из них до сегодняшнего дня достигла балла M4.4.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».