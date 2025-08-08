На Солнце продолжается серия вспышек класса М

Серия солнечных вспышек класса М продолжается. Утром в пятницу на Солнце зафиксировано очередное такое событие. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 — уровень M2.8 (сильная), — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Начиная с 3 августа, после полуторамесячного перерыва, на Солнце произошло уже несколько вспышек класса М. Наиболее мощная из них достигла балла M4.4.

Вспышки класса М являются средними по мощности и могут вызывать незначительные геомагнитные возмущения и помехи в радиосвязи.

Рената Валеева