На Солнце продолжается серия вспышек класса М
Начиная с 3 августа, после полуторамесячного перерыва, на Солнце произошло уже несколько вспышек класса М
Серия солнечных вспышек класса М продолжается. Утром в пятницу на Солнце зафиксировано очередное такое событие. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 — уровень M2.8 (сильная), — говорится в сообщении на сайте лаборатории.
Начиная с 3 августа, после полуторамесячного перерыва, на Солнце произошло уже несколько вспышек класса М. Наиболее мощная из них достигла балла M4.4.
Вспышки класса М являются средними по мощности и могут вызывать незначительные геомагнитные возмущения и помехи в радиосвязи.
