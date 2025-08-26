Казанский Водоканал на Ярмарке вакансий: «Мы не ждем готовые кадры, всему научим сами»

23 августа МУП «Водоканал» Казани принял участие в Ярмарке вакансий

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» Казани принял участие в Ярмарке вакансий, прошедшей 23 августа в «Арт-центре» на улице Ершова. Начальник службы управления персоналом Людмила Арсланова рассказала о подразделениях, представленных вакансиях и условиях работы.

— Водоканал — это большое предприятие, более 2000 человек, включающее в себя разные структурные подразделения, — поделилась она. — За нашими плечами 150 лет истории, у нас 15 семейных династий. Водоканал — это не просто работа, это социальная миссия, вклад в благополучие людей и забота об экологии мегаполиса, стабильное будущее.

После заполнения анкеты на трудоустройство соискатели участвовали в лотерее, призы в которой — премия при условии поступления на работу. По словам начальника СУП, предприятие рассматривает соискателей с разным уровнем образования и опытом работы. Специалисты-наставники обучат всем необходимым навыкам в процессе работы и помогут построить карьеру.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

— Мы умеем не только работать, но и предоставляем условия для отдыха — у нас есть свой современный спортзал, где сотрудники бесплатно занимаются, активная профсоюзная жизнь и развитый Совет молодежи, — добавила Людмила Арсланова.

Кроме этого, предприятие активно сотрудничает с учебными заведениями, многие студенты приходят на практику и заключают трудовой договор — им выплачивают полноценную заработную плату, дают возможность совмещать учебу с работой, а также полный соцпакет и медосмотр за счет предприятия.



По актуальным вакансиям можно проконсультироваться по телефонам:

8(843)231-62-77

8(843)231-61-99

89375268889.