«Надо поговорить»: в ЦСКА высказались о российском паспорте для Мойзеса

Бразильский защитник армейцев может получить гражданство РФ

Фото: Динар Фатыхов

В ЦСКА назвали возможным вариант получения российского паспорта для бразильского защитника армейцев Мойзеса. Информацию прокомментировал генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

— Российский паспорт Мойзеса был бы идеальным вариантом для ЦСКА, учитывая его отношение к России, то, как он защищает российский чемпионат, как его любят болельщики?

— Возможно. Но для начала надо поговорить об этом с самим Мойзесом, — сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мойзес выступает в составе ЦСКА с лета 2022 года. За несколько сезонов бразильский защитник провел за армейцев 116 матчей, забил пять голов и отдал девять голевых передач. До переезда в Россию футболист играл в Бразилии за «Интернасьонал», «Ботафого», «Коринтианс» и другие команды.

Зульфат Шафигуллин