Раис Татарстана обсудил сотрудничество с «Оптикэнерго» и новые проекты с NOVAROLL

Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме правительства республики. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Алексей Песошин и председатель правительства Мордовии Батыр Эмеев.

Генеральный директор ООО «Сарансккабель-Оптика» Рашид Абаев представил информацию о деятельности ГК «Оптикэнерго». Эта группа компаний, работающая более 15 лет, занимает одно из ведущих мест в России в кабельной отрасли. Она объединяет 22 предприятия и предоставляет более 2 000 рабочих мест. Объем выпускаемой продукции превышает 30 миллиардов рублей в год, а экспорт в 2024 году составил 3 миллиарда рублей.

Абаев пригласил татарстанские предприятия к сотрудничеству для укрепления технологического суверенитета и реализации совместных проектов. Руководители «Татэнерго» и «Сетевой компании» отметили успешный опыт работы с «Оптикэнерго».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов предложил направить делегацию Татарстана на предприятие «Оптикэнерго» для обсуждения совместных возможностей. Он также выразил намерение посетить производство во время следующего визита в Мордовию.

Кроме того, заместитель генерального директора ООО «ХИМКОНСАЛТ» Владимир Крючков презентовал новое совместное производство статического оборудования для химической промышленности. Этот проект будет реализован на базе Дзержинского завода химического машиностроения и направлен на импортозамещение.

Минниханов отметил актуальность темы производства оборудования и подчеркнул готовность к сотрудничеству.

Анастасия Фартыгина