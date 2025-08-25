В Китае начали работу первые коммерческие подводные дата-центры

Новые серверные комплексы охлаждаются морской водой и работают стабильнее наземных

В Китае начали работу первые коммерческие подводные дата-центры. Модули весом около 1 300 тонн опустили на морское дно у острова Хайнань на глубину около 35 метров. Внутри них размещены сотни серверов, которые охлаждаются за счет морской воды. Такой подход позволяет снизить энергозатраты на 40–60% по сравнению с традиционными наземными центрами обработки данных.

Каждый подводный модуль может выполнять вычисления, сопоставимые с мощностью десятков тысяч обычных компьютеров. По данным разработчиков, серверы способны обработать более 4 миллионов изображений в высоком разрешении за полминуты. Важным преимуществом называют и устойчивость работы: герметичная конструкция защищает оборудование от пыли и перепадов температуры, что продлевает срок службы техники.

По расчетам инженеров, такие дата-центры помогут ежегодно экономить до 122 миллионов кВт·ч электроэнергии, более 100 тысяч тонн пресной воды и десятки тысяч квадратных метров земли, которую обычно занимают наземные серверные комплексы. Это особенно актуально для густонаселенных регионов Китая, где площадь под строительство ограничена.

Эксперименты с подводным хранением данных уже велись другими компаниями, например Microsoft, но в Китае они впервые вышли на коммерческий уровень. В перспективе планируется развернуть сотню таких модулей с расчетным сроком службы до 25 лет. Проект поддерживают власти Шанхая и Сямыня, где также готовят береговые станции для электропитания и связи.

Артем Гафаров