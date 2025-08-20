США рассматривают получение доли в Intel в обмен на гранты по закону CHIPS

Правительство предлагает неголосующую долю в Intel и других компаниях в обмен на поддержку производства

Секретарь торговли США Говард Латник предложил, чтобы правительство получило долю в компаниях-производителях микрочипов, таких как Intel, в обмен на гранты по закону CHIPS Act, направленные на стимулирование строительства заводов внутри страны. Это предложение отражает изменения в подходе: от безусловных субсидий к получению экономического участия в проектах, поддерживаемых государством.

Сначала идея касалась только Intel, где планируется получить неголосующую долю — без права влиять на управление компанией. Позже обсуждение распространилось и на других получателей грантов: Micron, TSMC и Samsung.

Представитель Тайваня сообщил, что обсуждение возможной доли в TSMC потребует времени для консультаций с Национальным советом по развитию Тайваня. В переговорах по CHIPS Act участвует также министр финансов Скотт Бессент, но инициативу ведет Латник.

Представитель Белого дома Каролайн Ливит подтвердила, что президент поддерживает идею получения выгоды от инвестиций, при этом без ограничения возможностей компаний.

Артем Гафаров