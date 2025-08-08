Трамп требует отставки гендиректора Intel из-за связей с Китаем

Сенатор Том Коттон и расследования Reuters раскрыли инвестиции Лип-Бу Тана в сотни китайских технологических компаний, включая связанные с армией

Дональд Трамп потребовал отставки Лип-Бу Тана с поста генерального директора Intel, назвав его «крайне конфликтной фигурой» из-за финансовых вложений в китайские технологические компании, включая фирмы, имеющие связи с Народно-освободительной армией Китая.

Поводом для заявления стали материалы расследований и обращение сенатора Тома Коттона, который направил письмо в совет директоров Intel. В нем он выразил обеспокоенность возможной угрозой национальной безопасности из-за связей Тана с китайскими фирмами. Сенатор также напомнил о периоде работы Тана в компании Cadence Design, во время которого против организации было возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, с марта 2012 по декабрь 2024 года Лип-Бу Тан инвестировал более $200 млн в сотни китайских производителей чипов и технологических компаний, часть из которых имела отношения с военными структурами Китая.

После заявления Трампа акции Intel на предварительных торгах снизились примерно на 3%. Сам Тан заявил, что компания продолжает сотрудничать с администрацией США, предоставляя необходимую информацию, и подтвердил свою приверженность принципам национальной безопасности.

Артем Гафаров