Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за осквернение Вечного огня в Казани

09:11, 25.08.2025

По данным ведомства, женщина прикурила сигарету от Вечного огня в парке Урицкого.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за осквернение Вечного огня в Казани
Фото: Динар Фатыхов

В Казани женщина подозревается в осквернении Вечного огня, установленного в мемориальном комплексе в честь павших героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По данным ведомства, женщина прикурила сигарету от Вечного огня в парке Урицкого. Следком республики начал процессуальную проверку по этому делу. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю управления в Татарстане Валерию Липскому возбудить уголовное дело и подготовить доклад о ходе расследования.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — подчеркнули в СК России.

Напомним, что в России вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за осквернение воинских мемориалов и захоронений.

Анастасия Фартыгина

