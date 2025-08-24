В Татарстане подростков обвиняют в хищении в особо крупном размере

Следователи напомнили о необходимости отвергать любые предложения о заработке, сопряженные с преступной деятельностью

Фото: Артем Дергунов

Несовершеннолетние оказались фигурантами дела о хищении в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.

— Молодые люди, в силу отсутствия необходимых правовых познаний и жизненного опыта, нередко становятся участниками имущественных преступлений по недоброй воле взрослых, — подчеркнули в Следственном комитете.

В связи с участившимися случаями следователи напоминают о необходимости категорически отвергать любые предложения о заработке, сопряженные с противоправной и преступной деятельностью. Особое внимание уделяется разъяснительной работе с подростками и их родителями.

— Соглашаясь на такие предложения, несовершеннолетние должны помнить, что наказание за участие в подобного рода преступлениях, особенно в случаях хищения в особо крупном размере, предполагает реальное лишение свободы, — предостерегают правоохранители.

Рената Валеева