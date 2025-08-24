Российские военные освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области
Это стало возможным благодаря действиям подразделения группировки войск «Центр»
Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Филия в Днепропетровской области подразделениями группировки войск «Центр».
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области, — говорится в сводке, опубликованной ведомством.
23 августа войска освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР.
