Минпросвещения утвердило обязательный перечень предметов для школ с 2026 года
Изучение «Родного языка», «Родной литературы» и «Второго иностранного языка» будет осуществляться по заявлению родителей учеников
Министерство просвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования, выяснило РИА «Новости», изучив соответствующий документ министерства. Новые требования вступят в силу с 2026/2027 учебного года.
Согласно документу, обязательными для изучения станут предметы:
- «Русский язык»;
- «Литература»;
- «Иностранный язык»;
- «История» (включая «Историю России», «Всеобщую историю» и «Историю нашего края»);
- «Обществознание»;
- «География»;
- «Математика» (включая «Алгебру», «Геометрию», «Вероятность и статистику»);
- «Информатика»;
- «Физика»;
- «Биология»;
- «Химия»;
- «Изобразительное искусство»;
- «Музыка»;
- «Труд (технология)";
- «Основы безопасности и защиты Родины»;
- «Физическая культура».
При этом изучение «Родного языка», «Родной литературы» и «Второго иностранного языка» будет осуществляться по заявлению родителей (законных представителей) учеников.
Кроме того, с 2026/2027 учебного года в школьную программу вводится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».
