Аэропорт Бегишево возобновил работу после снятия ограничений
Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко
Аэропорт «Бегишево» возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее введенные ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».