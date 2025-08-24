Новости общества

Аэропорт Бегишево возобновил работу после снятия ограничений

08:00, 24.08.2025

Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Аэропорт «Бегишево» возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ранее введенные ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов.

Рената Валеева

