Станкович объяснил выход Солари на замену в игре с «Рубином»

Аргентинец забил победный гол в Казани

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заранее запланировал выход Пабло Солари на замену в игре с «Рубином» (2:0). Гол аргентинского полузащитника стал победным для команды в Казани.

Солари вышел на замену в составе «Спартака» сразу перед началом второго тайма.

— Мы изначально планировали, что Маркиньос проведет первый тайм, а на второй выйдет Солари. У Маркиньоса была травма, он восстанавливался, ему было очень непросто. Он сделал все, чтобы помочь команде. Солари — прекрасный футболист. И хороший человек. Мы верим в него и всегда его поддерживаем, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Солари забил в ворота «Рубина» на 57-й минуте встречи, открыв счет. Второй гол в составе «Спартака» провел Мартинс Перейра. «Красно-белые» одержали первую победу за пять туров чемпионата.

«Рубин» остался с десятью очками после шести матчей, у «Спартака» стало восемь баллов.

