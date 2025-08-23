Татарстан собрал почти 3 млн тонн зерна, несмотря на рекордные дожди

Намолочено уже 2,9 млн тонн зерна при средней урожайности 41,5 центнера с гектара

Фото: Реальное время

В Татарстане на сегодня из 1,2 млн гектаров зерновых культур обмолочено 691 тыс. гектаров, что составляет 56% от общего объема. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Намолочено уже 2,9 млн тонн зерна при средней урожайности 41,5 центнера с гектара.

За последние две недели обмолочено 226 тыс. гектаров, а объем собранного зерна составил 886 тыс. тонн. Причиной увеличения темпа сбора стало улучшение погодных условий.

Однако, по данным Гидрометеослужбы, с начала августа в регионе выпало более 69 мм осадков, что выше нормы в 55 мм. В некоторых районах зафиксирован превышение 80 мм, а в пяти из 17 метеостанций наблюдается опасное явление «переувлажнение почвы». Это касается территорий Альметьевска, Муслюмова, Бугульмы, Зеленодольска и Тетюш.

Накануне Госдума предложила обнулить пошлины на экспорт зерна до 2027 года. Сокращение закупок аграриями привело к падению российского рынка сельхозтехники на 20% в 2024 году.



Анастасия Фартыгина