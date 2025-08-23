Новости общества

Российские войска освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР

12:42, 23.08.2025

Вчера под контроль российской армии перешли населенные пункты Владимировка, Русин Яр и Катериновка

Фото: Дарья Пинегина

Российские войска освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Запад» активными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Также в сводке отметили, что подразделения российской группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Клебан-Бык в ДНР.

Анастасия Фартыгина

