Минобороны заявило об освобождении трех населенных пунктов в ДНР
Среди них Владимировка, Русин Яр и Катериновка
Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, об этом заявили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики, — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.
В Минобороны также сообщили, что населенный пункт Катериновка был взят под контроль бойцами Южной группировки войск.
Ранее российские военнослужащие освободили село Александро-Шультино в ДНР.
