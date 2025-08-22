Новости общества

Минобороны заявило об освобождении трех населенных пунктов в ДНР

12:26, 22.08.2025

Среди них Владимировка, Русин Яр и Катериновка

Фото: Динар Фатыхов

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, об этом заявили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики, — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.

В Минобороны также сообщили, что населенный пункт Катериновка был взят под контроль бойцами Южной группировки войск.

Ранее российские военнослужащие освободили село Александро-Шультино в ДНР.

Рената Валеева

