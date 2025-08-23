В Татарстане обновят 61 объект благоустройства

В настоящее время в работе находятся 38 объектов из них, а шесть уже завершены в Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, Алькеевском и Высокогорском районах

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в рамках республиканских и федеральных программ благоустройства запланировано обновление 61 объекта. В настоящее время в работе находятся 38 из них, а 6 объектов уже завершены в Верхнеуслонском, Аксубаевском, Атнинском, Рыбно-Слободском, Алькеевском и Высокогорском районах. Общее выполнение работ составляет 80%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Что касается модернизации инженерных сетей, подрядчики показывают высокие темпы. В рамках программы обеспечения населения питьевой водой выполнено 89% от запланированного объема. В программу включены 88 объектов, из которых 54 уже готовы, включая 10, завершенных за последние две недели.

По модернизации очистных сооружений и ремонту канализационных сетей общий процент выполнения составляет 61%. Программа установки блочно-модульных котельных в бюджетных учреждениях полностью завершена: готовы все 32 объекта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках восстановления уличного освещения завершены 263 объекта, что соответствует общему выполнению программных мероприятий в 78%. Для четырех объектов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» этот показатель составляет 88%, среди них был сдан объект в Агрызском районе.

Министр Марат Айзатуллин уточнил, что мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры выполнены на 82%. Из 136 объектов в работе находятся 97, и за последние две недели завершено 14 объектов.

Напомним, что правительство России выделит Татарстану средства на ремонт и обновление ЖКХ. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. В рамках действующего нацпроекта по обновлению коммунальной инфраструктуры между 16 регионами России будет распределено свыше 3 млрд рублей в текущем году, а общий объем финансирования на трехлетний период составит порядка 5 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина