17:54 МСК
В России потушено 29 лесных пожаров за сутки

16:53, 23.08.2025

Продолжается борьба с огнем в восьми регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров в 11 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 34 лесных пожаров в восьми регионах.

В борьбе с огнем задействованы 1 639 человек, 156 единиц техники и 14 воздушных судов. 61 воздушное судно осуществляет авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

В трех регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, с начала года 70,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

За прошедшие сутки на территории России был ликвидирован 21 лесной пожар в 13 регионах страны.

Анастасия Фартыгина

