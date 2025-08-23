В России потушено 29 лесных пожаров за сутки

Продолжается борьба с огнем в восьми регионах

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров в 11 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 34 лесных пожаров в восьми регионах.

В борьбе с огнем задействованы 1 639 человек, 156 единиц техники и 14 воздушных судов. 61 воздушное судно осуществляет авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.



В трех регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, с начала года 70,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина