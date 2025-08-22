В России потушен 21 лесной пожар за сутки

Продолжается борьба с огнем в 11 регионах

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За прошедшие сутки в России ликвидирован 21 лесной пожар в 13 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 44 лесных пожаров в 11 регионах.

В борьбе с огнем задействовано 2 342 человека, 281 единица техники и 18 воздушных судов. 62 воздушных судна осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.



В трех регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, с начала года 70,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Рената Валеева