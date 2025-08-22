На трассе М-12 в Татарстане временно закрыт съезд в сторону Ульяновска из-за ДТП
Перекрытие произошло на 766-м километре в Верхнеуслонском районе Татарстана
Съезд с трассы М-12 на Р-241 в сторону Ульяновска закрыт из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает компания «Автодор».
Перекрытие произошло на 766-м километре в Верхнеуслонском районе Татарстана. Водителям рекомендуют быть внимательными и воспользоваться альтернативным маршрутом.
Чтобы продолжить движение в нужном направлении, можно проехать через развязку недалеко от деревни Егидерово, где есть возможность развернуться.
