На трассе М-12 в Татарстане временно закрыт съезд в сторону Ульяновска из-за ДТП

18:17, 22.08.2025

Перекрытие произошло на 766-м километре в Верхнеуслонском районе Татарстана

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Съезд с трассы М-12 на Р-241 в сторону Ульяновска закрыт из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает компания «Автодор».

Перекрытие произошло на 766-м километре в Верхнеуслонском районе Татарстана. Водителям рекомендуют быть внимательными и воспользоваться альтернативным маршрутом.

Чтобы продолжить движение в нужном направлении, можно проехать через развязку недалеко от деревни Егидерово, где есть возможность развернуться.

Анастасия Фартыгина

