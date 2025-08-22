Российский спортсмен стал чемпионом мира по каноэ на дистанции 500 метров
Он преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды
Российский каноист Захар Петров выиграл золотую медаль на чемпионате мира, который проходит в Милане, на дистанции 500 метров.
- Он преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды.
Серебряным призером стал чех Мартин Фукса, показавший результат на 0,44 секунды медленнее. Бронзовую медаль завоевал Сергей Тарновский из Молдавии, отставший на 1,11 секунды.
