Российский спортсмен стал чемпионом мира по каноэ на дистанции 500 метров

16:30, 22.08.2025

Он преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды

Фото: скриншот из видео Федерации каноэ России

Российский каноист Захар Петров выиграл золотую медаль на чемпионате мира, который проходит в Милане, на дистанции 500 метров.

  • Он преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды.

Серебряным призером стал чех Мартин Фукса, показавший результат на 0,44 секунды медленнее. Бронзовую медаль завоевал Сергей Тарновский из Молдавии, отставший на 1,11 секунды.

Анастасия Фартыгина

