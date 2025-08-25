Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

Возможен дождь, местами гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Дождь, местами гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +19 градусов. Днем ожидается от +19 до +24 градусов, на востоке до +28 градусов.

Галия Гарифуллина