Умер народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов

Он ушел на 79-м году жизни

На 79-м году жизни скончался народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов. Новость сообщила вдова артиста Ирина на его официальной странице в социальной сети.

— Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря! С уважением и благодарностью, Ирина, — написала вдова народного артиста.

Ярослав Евдокимов был известен своим неповторимым сильным голосом и задушевным исполнением лирических песен. На территории бывшего СССР он снискал славу, исполняя такие хиты, как «Фантазер», «Колодец», «Майский вальс» и другие.

Рената Валеева