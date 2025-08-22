Новости общества

ООН обвинила Израиль в создании голода в секторе Газа

13:25, 22.08.2025

Власти Израиля используют голод «как инструмент войны»

Фото: скриншот видео reuters.com

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер на брифинге выступил с резкой критикой в адрес Израиля, обвинив его в создании голода в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Этот голод можно было бы предотвратить, если бы нам разрешили. Но продовольствие скапливается на границах из-за систематического препятствования Израиля. Это голод в нескольких сотнях метров от продовольствия, — заявил Флетчер.

По словам Флетчера, власти Израиля используют голод «как инструмент войны». Общее число жертв возросло до 271 человека, включая 112 детей.

Ранее, в начале августа, поступали сообщения об острой нехватке продовольствия в секторе Газа, из-за чего дети местных жителей находятся на грани смерти. Обвинения ООН усиливают обеспокоенность международной общественности по поводу гуманитарной ситуации в регионе.

Рената Валеева

Общество

