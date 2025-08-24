Ипотечный рынок: новостройки в 2,5 раза популярнее вторичного жилья

В нефтедобывающих регионах ипотеку берут чаще благодаря высоким зарплатам, тогда как в столицах доля ипотечных сделок ниже из-за дорогой недвижимости

Фото: Динар Фатыхов

В июле 2025 года в России заметно различается количество ипотечных сделок при покупке нового и старого жилья. С новостройками был заключен 61% сделок с привлечением ипотечных средств, в то время как на вторичном рынке этот показатель составил лишь 26%, сообщает сервис «Авито Недвижимость».

Несмотря на небольшое снижение показателей за месяц (на один процент в обоих сегментах), общее количество ипотечных сделок увеличилось благодаря снижению ключевой ставки ЦБ. При этом эксперты отмечают, что результаты текущего года пока уступают показателям 2024 года.

Наиболее активно ипотеку используют в Республике Тыва, где 99% сделок с новостройками совершаются с привлечением кредитов. В топе также Пензенская область и Республика Саха (88%), Курганская область (85%). На вторичном рынке лидирует Ханты-Мансийский автономный округ с долей ипотечных сделок 46%.

В России наблюдается разница в востребованности ипотеки: в нефтедобывающих регионах ее берут чаще благодаря высоким зарплатам, тогда как в Москве и Петербурге доля ипотечных сделок ниже из-за дорогой недвижимости.

По словам специалистов, больше всего сделок с ипотекой происходит благодаря специальным программам — например, «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке».

В июле 2025 года в Татарстане заметно вырос спрос на квартиры на вторичном рынке — на 22% больше, чем в июне.

Наталья Жирнова