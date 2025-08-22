Российские ПВО за неделю сбили 25 авиабомб и 1500 беспилотников
Среди них 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
Российские средства ПВО за прошедшую неделю в зоне проведения СВО уничтожили 25 управляемых авиационных бомб и 1500 украинских беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщило Минобороны.
— За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.
Ранее российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР: Владимировку, Русин Яр и Катериновку.
