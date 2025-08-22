Новости общества

Российские ПВО за неделю сбили 25 авиабомб и 1500 беспилотников

12:39, 22.08.2025

Среди них 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США

Фото: скриншот из видео «ATACMS РАКЕТА к РСЗО Himars и М270: что может дальнобойное оружие США? Цена, типы ракетg» с канала «ТехноВот»

Российские средства ПВО за прошедшую неделю в зоне проведения СВО уничтожили 25 управляемых авиационных бомб и 1500 украинских беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщило Минобороны.

— За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.

Ранее российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР: Владимировку, Русин Яр и Катериновку.

Рената Валеева

