Российские войска освободили село Александро-Шультино в ДНР

Об этом 21 августа сообщили в Минобороны

Фото: Динар Фатыхов

Российские военнослужащие освободили село Александро-Шультино в ДНР. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны.

— В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны заявили, что в ночь на четверг российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — отметили в ведомстве.

Согласно сводке Минобороны, за сутки средства противовоздушной обороны перехватили четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Рената Валеева