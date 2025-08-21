Российские войска освободили село Александро-Шультино в ДНР
Об этом 21 августа сообщили в Минобороны
Российские военнослужащие освободили село Александро-Шультино в ДНР. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны.
— В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.
Также в Минобороны заявили, что в ночь на четверг российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ.
— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — отметили в ведомстве.
Согласно сводке Минобороны, за сутки средства противовоздушной обороны перехватили четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
