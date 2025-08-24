Новости общества

24.08.2025
Сегодня в Татарстане потеплеет до +29 градусов

07:00, 24.08.2025

Местами ожидается небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с, днем местами порывами до 16 м/с. Утром температура составит порядка +19 градусов. Днем ожидается от +24 до +29 градусов.

Галия Гарифуллина

