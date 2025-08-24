Сегодня в Татарстане потеплеет до +29 градусов
Местами ожидается небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с, днем местами порывами до 16 м/с. Утром температура составит порядка +19 градусов. Днем ожидается от +24 до +29 градусов.
