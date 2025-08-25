МТС Web Services представила новую партнерскую программу татарстанским ИТ-компаниям и интеграторам

Партнеры, присоединившиеся к новой программе, за комиссионные вознаграждения и скидки смогут предлагать своим клиентам облачные решения, AI— и Data-сервисы, бизнес-приложения, а также решения для разработчиков

МТС Web Services (MWS) запустила новую партнерскую программу, в рамках которой компании получат возможность перепродавать передовые решения MWS, получая комиссионные вознаграждения и скидки. Партнеры смогут предложить своим клиентам облачные, AI— и Data-сервисы, бизнес-приложения, а также решения для разработчиков. Их можно будет развернуть как в облаке MWS Cloud, так и на инфраструктуре заказчиков.

В рамках программы партнеры из Татарстана и других регионов смогут продавать платформу для работы с разными LLM MWS GPT, платформу для хранения, обработки и анализа данных MWS Data, облачные сервисы MWS Cloud, инструменты разработки, а также бизнес-приложения, среди которых сервис для совместной работы MWS Tables, корпоративная почта и виртуальный диск.

Реклама. ПАО «МТС». Radission US на Unsplash

Программа предусматривает три варианта сотрудничества. Первый — агентская модель: партнер регистрирует лид, после чего MWS самостоятельно сопровождает сделку. Вознаграждение партнера может составить до 20% от выручки по заключенным контрактам. Второй — реселлерская модель: партнер закупает продукты MWS по специальным партнерским ценам и перепродает их конечным клиентам. Этот вариант подходит компаниям, которые хотят полностью контролировать процесс продаж и взаимодействие с клиентами. Заработок партнера по такой схеме может составить до 35%. Третий — модель разработчика: позволяет интегрировать сервисы MWS (например, GPT или Data) в собственные платформы или продукты. Решения распространяются под брендом партнера без раскрытия информации о конечных пользователях (white-label). Этот формат ориентирован на разработчиков и IT-компании, предлагающие комплексные решения на базе технологий MWS.

Первыми партнерами компании, перешедшими на новую программу, стали Neoflex, «Концепт разработка» и GlowByte.