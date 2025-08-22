Новости спорта

«Ак Барс» отправился на выездную серию в Москву и Санкт-Петербург

11:09, 22.08.2025

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях с московским «Динамо». Матч пройдет на «ВТБ Арене» в 16:30 мск

Фото: ХК "Ак Барс"

Казанский «Ак Барс» объявил состав команды, который отправится на выездную серию из трех матчей, включающую игры в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом написала пресс-служба в телеграм-канале команды.

Состав «Ак Барса» на выездную серию:

  • Вратари: Михаил Бердин, Тимур Билялов.
  • Защитники: Уайатт Калинюк, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Арсен Таймазов, Степан Терехов, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.
  • Нападающие: Александр Барабанов, Брэндон Биро, Артур Бровкин, Никита Дыняк, Михаил Фисенко, Артем Галимов, Тимофей Жулин, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Семен Терехов, Дмитрий Яшкин.

Сегодня клуб сыграет в гостях с московским «Динамо». Матч пройдет на «ВТБ Арене» в 16.30 мск.

Рената Валеева

