ФНС исключила компанию «Акрон Казань» из официального реестра

Причина такого решения — недостоверные сведения в документах

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная налоговая служба приняла решение исключить компанию «Акрон Казань» из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений в документах.

Предприятие работает в Казани 13 лет, принимая цветной металл на двух площадках — по улицам Тихорецкой и Портовой. Выручка компании за 2023 год составила 3,4 млрд рублей при чистой прибыли 15,9 млн рублей.

Примечательно, что Павел Морозов, основатель промышленно-металлургического холдинга «Акрон», перестал являться собственником казанского актива еще в декабре 2024 года, передав контроль над предприятием Ярославу Попову. На данный момент Морозов является собственником футбольного клуба «Акрон» (Тольятти), выступающего в РПЛ.

Подробнее об этом — в бизнес-обзоре «Реального времени».

Наталья Жирнова