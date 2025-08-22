Директор Киркорова рассказала о его состоянии после падения на «Новой волне» в Казани

Она заверила, что серьезных повреждений Киркоров не получил и продолжил выступление с улыбкой

Фото: Динар Фатыхов

Народный артист России Филипп Киркоров упал во время выступления на международном музыкальном конкурсе «Новая волна», который проходит в эти дни в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора артиста Екатерину Успенскую.

Телеканал «Муз-ТВ» опубликовал видео, на котором видно, как певец оступился и упал со ступенек на сцене зала New Wave Hall во время исполнения одной из своих песен. Ему немедленно помогли подняться.

— Да, главное — уметь встать после падения, — прокомментировала Екатерина Успенская, отвечая на вопрос о возможных травмах артиста. Она заверила, что серьезных повреждений Киркоров не получил и продолжил выступление с улыбкой.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», созданный композиторами Игорем Крутым и Раймондом Паулсом, проходит в Казани с 21 по 26 августа.



Рената Валеева