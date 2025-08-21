В России за сутки потушено 18 лесных пожаров
Работы продолжаются в шести регионах
За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 18 лесных пожаров в 10 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных пожаров в шести субъектах страны.
В тушении задействовано 1 936 человек, 197 единиц техники и 11 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 61 воздушное судно.
Режим ЧС введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.
С начала года 70,8% лесных пожаров ликвидированы в течение суток с момента обнаружения.
За 19 августа в России ликвидировано 18 лесных пожаров в восьми регионах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».