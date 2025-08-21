Новости общества

В России за сутки потушено 18 лесных пожаров

08:54, 21.08.2025

Работы продолжаются в шести регионах

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 18 лесных пожаров в 10 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных пожаров в шести субъектах страны.

В тушении задействовано 1 936 человек, 197 единиц техники и 11 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 61 воздушное судно.

Режим ЧС введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

С начала года 70,8% лесных пожаров ликвидированы в течение суток с момента обнаружения.

За 19 августа в России ликвидировано 18 лесных пожаров в восьми регионах.

Рената Валеева

