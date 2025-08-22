Минниханов поздравил жителей республики с Днем государственного флага России

К поздравлениям присоединился и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем государственного флага России. Поздравительное видео опубликовано в официальном телеграм-канале раиса республики.

К поздравлениям присоединился и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что цвета триколора для миллионов россиян символизируют мужество, верность долгу, благородство, стремление к свободе и процветанию, мощь и величие государства.

— Наряду с гербом и гимном российский флаг является священным символом нашего Отечества. Уважая их, мы отдаем дань памяти славным страницам истории России, ее героическим защитникам, укрепляем основы преемственности поколений, — говорится в поздравлении Фарида Мухаметшина.

Спикер Госсовета также отметил, что искренняя любовь к Родине и стремление внести собственный вклад в ее поступательное развитие объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений.

— Именно в этом единстве и сплоченности братских народов — главная сила Российской Федерации, — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Рената Валеева