Минниханов поздравил жителей республики с Днем государственного флага России
К поздравлениям присоединился и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем государственного флага России. Поздравительное видео опубликовано в официальном телеграм-канале раиса республики.
К поздравлениям присоединился и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что цвета триколора для миллионов россиян символизируют мужество, верность долгу, благородство, стремление к свободе и процветанию, мощь и величие государства.
— Наряду с гербом и гимном российский флаг является священным символом нашего Отечества. Уважая их, мы отдаем дань памяти славным страницам истории России, ее героическим защитникам, укрепляем основы преемственности поколений, — говорится в поздравлении Фарида Мухаметшина.
Спикер Госсовета также отметил, что искренняя любовь к Родине и стремление внести собственный вклад в ее поступательное развитие объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений.
— Именно в этом единстве и сплоченности братских народов — главная сила Российской Федерации, — подчеркнул Фарид Мухаметшин.
